«التحالف الوطني»: مبادرة «ازرع» هدفها زراعة 150 ألف فدان قمح وتهتم بصغار الفلاحين

قالت سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «ازرع» تتم بالشراكة بين التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة، وتهدف المبادرة لزراعة 150 ألف فدان إضافي من محصول القمح من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغير.

300 قرية في 8 محافظات مابين الوجه البحري والقلبي

وأوضحت «صدقي » في مداخلة هاتفية لـ«اكسترا نيوز» أن المبادرة تركز على المزارعين الصغار الذين يؤجرون أقل من 3 فدان، بالإضافة للمزارعين الذين لم يخططوا لزراعة القمح هذا العام، وأن المبادرة سيتم تنفيذها في 300 قرية بـ 8 محافظات مابين الوجه البحري والقلبي، وتقدم المبادرة الدعم الفني لصغار المزارعين من خلال مدارس حقلية وزيارات ميدانية دورية للمتخصصين في زراعة القمح للتعامل مع أي مشكلات تطرأ على المحصول نتيجة التغيرات المناخية.

مشكلات تواجه المزارع الصغير

وأشارت سوزان صدقي إلى أن هناك عدة مشكلات تواجه المزارع الصغير المعتاد على الزراعة بالطرق التقليدية وفي المواعيد المحددة، لكن التغيرات المناخية الطارئة جعلت هناك حالة من تغيير المعاملات الزراعية، وسيتم تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين وتوضيح مواعيد الزراعة والتسميد المناسبة للتغيرات المناخية الجديدة مع توفير تقاوي عالية الجودة لتلافي أي مشكلات من الممكن أن تكون موجودة في المحاصيل الزراعية.

وأكدت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك فريقًا كاملًا من الخبراء والاستشاريين الفنيين لتقديم الدعم الفني والعلمي للمزارعين خلال عملية الزراعة.