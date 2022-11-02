محافظ السويس ينهي معاناة 35 مزارعا تعثروا في موسم القمح

تدخل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لرفع المعاناة عن 35 فلاحًا، من قرية جنيفة، بعد صدور أحكام بالسجن والغرامة ضدهم، لتعثرهم وعدم تمكنهم من توريد القمح.

تفاصيل القضية

وكان 35 مزارعًا في محافظة السويس، صدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامة لعدم تحقيق إنتاجية القمح للعام الحالي، فتوجهوا للنائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، الذي عرضها على اللواء عبد المجيد صقر.

الاستجابة لطلب النائب

وتمت الاستجابة لطلب النائب، وجرى التحرك وإجراء مصالحات قانونية وتقديمها إلى المحكمة، والحصول على أحكام من القضاء العادل بإنهاء المشكلة.

النائب يشكر المحافظ

وقال «خشانة»، إن سرعة التنسيق والتعاون مع محافظ السويس كانت سببًا مباشرًا في إنهاء معاناة مزارعي القمح الذين كانوا يواجهون السجن والغرامة، لولا تدخله بروح الأب لكل السوايسة حفاظًا على كيان الأسرة، مؤكدًا على استمرار التعاون الذي يصب في مصلحة المواطن، موجها الشكر والتقدير للمحافظ على سرعة الاستجابة والتعامل مع المشكلة بروح القانون حماية للمزارعين وحفاظًا على كيان الأسرة.