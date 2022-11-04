عضو «خطة النواب» يتقدم بطلب لتشغيل مرفق النقل الداخلي بالإسماعيلية بسبب الزحام

تقدم النائب سامي سليم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإعادة تشغيل مرفق النقل الداخلي بمحافظة الاسماعيلية و مراكز المحافظة.

وسيلة النقل الأكثر أمانا والأقل تكلفة لكل أهالي الإسماعيلية

قال النائب سامي سليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخدمة متوقفة في الإسماعيلية منذ عام 2011 وكانت وسيلة النقل الأكثر أمانا والأقل تكلفة لكل أهالي الإسماعيلية، مع ازدياد الأعداد المترددة على مدينة الإسماعيلية يوميا من مراكز فايد أو أبو صوير والقصاصين والتل الكبير.

وأشار إلى أن المواطنين من مختلف الفئات يترددون على المدينة إما للدراسة أو للتوجه لوظائفهم أو لقضاء الخدمات الحكومية في الإسماعيلية، مشيرا إلى أهمية إعادة تشغيل خطوط مرفق النقل الداخلي لخدمة المواطنين ورأفة بكبار السن والعمل والدراسة.

النائب: وجود السيارات في المخازن إهدار للمال العام

وقال النائب سامي سليم إن مشكلة الأحوزة العمرانية يعاني منها أهالي مراكز الدائرة الثالثة وتسببت في أزمة تأخر بعض المشروعات في مركز فايد ومركز أبو صوير بسبب خروج بعض المناطق من داخل الحيز العمراني رغم أنها مناطق مأهولة بالسكان منذ سنوات عديدة.