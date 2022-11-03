أسعار الأسماك في الإسماعيلية اليوم الخميس.. البلطي يبدأ من 20 جنيها

انخفضت أسعار سمك البلطي في الأسواق الشعبية بالإسماعيلية اليوم الخميس، ويبدأ أقل سعر في سوق الجمعة من 20 جنيهًا للكيلو الواحد بأحجام متوسطة وصغيرة، فيما وصل إلى 30 جنيهًا في سوق السمك الحضاري بطريق البلاجات للأحجام الكبيرة.

وقال أحد تجار الأسماك، إن الانخفاض اليوم الخميس بسبب وجود كميات من الأنواع متوسطة وصغيرة الحجم لتبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 35 جنيهًا للكيلو على حسب النوع.

الغرفة التجارية: نتابع توفير السلع في الأسواق

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الغرفة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية تموين الإسماعيلية، تتابع بشكل يومي توافر كافة السلع في الأسواق.

وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة، أن الغرفة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي كافة الشُعب على مدار الأيام الماضية؛ لتوجيه التجار إلى ضخ كميات من السلع في كافة الأسواق بالأسعار المحددة دون زيادة في الأسعار.

أسعار السمك

وقال سيد عبد العزيز، أحد تجار الأسماك، إن أسعار الأسماك اليوم الخميس في الإسماعيلية، سجلت 70 جنيهًا للسهلية ووصلت إلي 85 جنيها في أجود الأنواع، و80 جنيها لكيلو سمك البوري في الأحجام الكبيرة، و70 جنيها للأحجام المتوسطة والصغيرة، و80 جنيها لسمك الطوبارة، و140 جنيها لكيلو سمك الدنيس في الأحجام الكبيرة، و110 للأحجام المتوسطة والصغيرة، فيما وصل سعر كيلو اللوت إلى 70 جنيها.