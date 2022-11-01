انخفاض أسعار السمك في الإسماعيلية.. «السهلية» يبدأ من 70 جنيهًا

شهدت أنواع مختلفة من الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار في أسواق المحافظة المختلفة خاصة سمك السهلية أكثر الأنواع انتشارًا خلال الأشهر الجارية وأكثرها مبيعًا في الأسواق.

وتتميز سمكة السهلية بصغر حجمها وتميز طعمها عن مختلف الأنواع الأخرى، وتبدأ أسعارها من 70 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيهًا في بعض الأماكن.

وسجلت سمكة السهلية اليوم في الإسماعيلية، انخفاضًا ملحوظًا لزيادة الكميات الموجودة منها في سوق السمك بطريق البلاجات وسوق الكمبراتيف التابع لهيئة قناة السويس ومحال الأسماك.

الغرفة التجارية: 30 جنيهًا سعر سمك البلطي

وبحسب بيان رسمي للغرفة التجارية في الإسماعيلية، فإن أسعار الأسماك في محافظة الإسماعيلية، اليوم تبدأ من 30 جنيهًا لكيلو البلطي، وترتفع لتصل إلى 140 جنيهًا في بعض الأنواع مرتفعة الأسعار مثل الدنيس والقاروص والجمبري وبعض الأنواع الأخرى.

وقال محمد صديق تاجر أسماك، إنّ الأسعار اليوم سجلت 30 جنيهًا للبلطي و40 جنيهًا لأجود الأنواع منه و75 جنيهًا لكيلو السهلية و80 جنيهًا لكيلو سمك البطيط و80 جنيهًا لكيلو الكابوريا و60 جنيهًا لكيلو سمك اللوت، و85 جنيهًا للكيلو سمك الطوبار، و140 جنيهًا لكيلو سمك الدنيس و90 جنيهًا لكيلو سمك البوري في الحجم الكبير و75 جنيهًا للحجم الأصغر.