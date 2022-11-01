بالكائنات الدقيقة.. إنقاذ الأسماك في بحيرات «الإسماعيلية»

تمكنت الدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين، أستاذ اللافقاريات والحشرات فى جامعة قناة السويس من اكتشاف نظام جديد يقلل من التلوث فى المياه باستخدام اللافقاريات المائية ونظام الاستشعار عن بُعد للحفاظ على الحياة البيئية فى البحيرات وتقليل نسب التأثير على صحة الإنسان.

وقالت مروة إبراهيم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن التلوث الفيزيائى والكيميائى للبيئات المائية من أخطر المشكلات التى تؤثر على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه جرى اكتشاف بقايا مبيدات الآفات والمعادن الثقيلة فى بعض المناطق منها البحيرات المرة بالإسماعيلية بشكل كبير.

وأضافت أن المشروع يهدف لتقييم جودة المياه ومراقبة منطقة البحيرات المُرة من خلال طرق المراقبة البيئية المختلفة وتطوير نظام جودة معلومات المياه مع استخدام الكائنات الحية الدقيقة للمعالجة الحيوية للمياه الملوثة لمياه البحيرات واستخدام المياه المعالجة فى تربية الأسماك.

وقالت إن المشروع سيمكن جامعة قناة السويس من توفير أدوات قوية وبيانات حقيقية لوزارة البيئة وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للثروة السمكية وتقييم المخاطر على صحة الإنسان من تناول المأكولات البحرية والأسماك التى يتم اصطيادها من البحيرات المُرة وحل مشكلة التلوث بطرح الكائنات الحية الدقيقة فى مياه البحيرة والاستفادة من المياه فى مجال تربية الأسماك.

وأشارت إلى أن المشروع فاز ضمن المشروعات المشاركة فى مبادرة المشروعات الذكية الخضراء التى أعلن فيها محافظ الإسماعيلية اختيار 6 مشروعات من المحافظة للمشاركة بها فى قمة المناخ المقرر عقدها خلال الشهر الجارى فى مدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة ماجدة عطا، منسقة منصة المناخ فى الإسماعيلية، إن المشروع من المشروعات الواعدة التى تعمل على تقليل نسب التلوث فى بحيرة التمساح باعتبارها أحد أهم المصادر الطبيعية والمراعى الكبيرة للأسماك فى منطقة القناة وسيناء.

وأضافت أن بعض الأنواع من الأسماك تعتمد على البحيرة كمرعى لها فى بعض المواسم وتنقل لها من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لاختلاف المياه فيها عن البحرين، مشيرة إلى أن الحفاظ على البحيرة من التلوث وزيادة كميات الأسماك فيها من المشروعات القومية للحفاظ على الثروة السمكية، لافتة إلى أن تكلفة المشروع تقارب 100 ألف جنيه متوقعة دخول المشروع ضمن المشروعات الخضراء فى القائمة النهائية لمشروعات قمة المناخ المنعقدة خلال الأيام المقبلة فى شرم الشيخ.