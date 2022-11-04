بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «العلمين - وادي النطرون»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي «العلمين - وادي النطرون»، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وأخطرت شرطه تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

واستقبلت، مساء اليوم الجمعة، مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق وادي النطرون العلمين، وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: محمد طارق أحمد 26 سنة من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم ومحمد وجيه محمد 36 سنة من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد حازم عبدالحميد 18 سنة من الشرقية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحازم عبدالحميد مندور 57 سنة من الشرقية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالحميد حازم مندوى 24 سنة من الشرقية مصاب كدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

رعاية عاجلة للمصابين

ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العلمين النموذجي من جهوده لتقديم الرعايه الطبيه العاجلة لجميع المصابين وجار استكمال الاجراءات الطبيه وعمل الأشعه وإجراء التحاليل اللازمة حتى تماثلهم للشفاء.

معاينة الحادث

وانتقلت شرطه تأمين طريق العلمين - وادي النطرون الدولي ومباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير تفصيلي إلى جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.