بالأسماء.. إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق العلمين

أصيب، منذ قليل، 7 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى «العلمين- وادي النطرون»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وجرى تقديم الإسعافات الأولية إلى المصابين، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث العلمين

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى العلمين النموذجي، جميع مصابي حادث الميكروباص السبعة، وهم محمد عدلي أحمد 28 سنة من المنوفية، يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الفقرات العنقية، وكدمات وسحجات بالجسم، ورضا عبدالله محمد 49 سنة من البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد إبراهيم 46 سنة من المنوفية يعانى من كدمات بالصدر، واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الفقرات العنقية، وكدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى، محمد مهدي عبداللطبف 47 سنة من المنيا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وفوزي أحمد ابراهيم 48 سنة من سوهاج، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمود طه محمود 32 سنة من المنيا، يعانى من كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد نبيل سعد 31 سنة من البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

المباحث تعاين حادث العلمين

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الدولي إلى موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة، للتعرف على أسباب الحادث وملابسات وقوعه، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتتولى التحقيق.