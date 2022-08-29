بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين الساحلي

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي في طريق العلمين الساحلي الجديد الموازي لطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصى، اليوم الاثنين، جميع مصابي حادث طريق العلمين، وجميعهم من القاهرة، وهم محمد عمرو حامد، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وملاك عمرو حامد، 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومالك عمرو حامد، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وفوزيه سيد محمود، 41 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعمرو حامد فتوح، 40 سنة، مصاب بكدمه بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم.

ويجرى استكمال الفحوصات الطبية لمصابين حادث طريق العلمين، من خلال إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى المثول للشفاء.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت إلى موقع الحادث مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق بالحادث وتحرر محضر بالواقعة.

كانت محافظة مطروح شهدت خلال الساعات الأخيرة وقوع عدة حوادث، من بينها حوادث طرق وحادث طلق ناري وماس كهربائي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.