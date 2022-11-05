القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقته بالمحلة: «التيك توك مش السبب»

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى التابعة للغربية، مقتل شاب بعدة طعنات على يد شقيقته الصغرى، لتكشف «سونيا»، أحد أقارب المجني عليه، التفاصيل كاملة، وتوضح أن الفتاة كانت تعاني من مرض نفسي منذ 7 سنوات، وأنها دائمة التعدي على أسرتها، بسبب حالتها النفسية.

فتاة تقتل شقيقها بـ3 طعنات

وتابعت «سونيا» في حديثها لـ«الوطن»، أن المجني عليه يدعى أحمد شوقي، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بأرض جعفر، التابعة لمنطقة الجمهورية، بالمحلة الكبرى، وأنه أثناء جلوسه في المنزل، استلت شقيقته الصغرى ياسمين شوقي البالغة من العمر 24 عامًا، سكينا وسددت له عدة طعنات متفرقة في الجسم، إحداهما في الرقبة.

اضرابات نفسية من 7 سنوات

ونفت صحة المعلومات المتداولة، أن الفتاة أقدمت على قتل شقيقها جراء منعها من مشاهدتها «التيك توك»، أو «اليوتيوب»، مشيرة إلى أن المتهمة، تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية منذ 7 سنوات، وكانت تعالج منه، وهناك العديد من التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

ولفتت إلى أن الفتاة بعدما سددت طعنات متفرقة لشقيقها، تعدت على والدتها، لكن الجيران تمكنوا من إنقاذها واتصلوا بالشرطة.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب يدعى أحمد شوقي، على يد شقيقته الصغرى ياسمين بعدة طعنات متفرقة، إحداهما في الرقبة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.