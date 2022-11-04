فتاة تنهي حياة شقيقها في المحلة.. «تعاني من اضطراب نفسي»

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعدة طعنات متفرقة، على يد شقيقته، بشارع أرض جعفر، بمنطقة الجمهورية التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بمقتل شاب على يد شقيقته

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثان شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شاب على يد شقيقته، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب في العقد الثالث من عمره على يد شقيقته «ياسمين» في ظروف غامضة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الفتاة عمرها 24 عاما، ويظهر عليها الاضطراب النفسي.

التحفظ على الجثة

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان عام قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

قال إسلام سليمان المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة رقم 2344 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام شنقاً، إذا اقترنت بها أو سبقها أو تلتها جناية أخرى، وأن الأحكام في القضايا متغيرة بحسب القيد والوصف، وظروف وملابسات الواقعة.