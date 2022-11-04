«الحوار الوطني» يتلقى رد رئيس الوزراء على استفسارات أعضائه خلال المؤتمر الاقتصادي

تلقى الحوار الوطني، رد رئيس مجلس الوزراء على استفسارات أعضائه خلال المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022.

وأعرب المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان،في بيان، اليوم الجمعة، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطابًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردودًا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وأشار البيان إلى أنه جرى تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.