الحكومة لـ«الحوار الوطني»: معا نواجه «التحديات» (ملف خاص)

ردّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على 8 أسئلة واستفسارات تلقاها من منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان، بعد إعدادها من المحور الاقتصادى للحوار، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع جميع الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادى.

وأعرب رئيس الوزراء، فى تصريحات له صباح أمس، عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود «الحوار» فى ما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمّناً المشاركة والإسهام الفاعلين من جانب مجلس أمنائه، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادى، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى، وفعالياته المُثمرة، وصولاً إلى تلقى «الحوار» مُخرجات هذا المؤتمر للاستفادة منها فى فعالياته المقبلة، مؤكداً حرص الدولة على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتبادل الرؤى والأفكار فى القضايا ذات الأولوية.

وقال إنه يجرى العمل على إطلاق منصة تفاعلية لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، على أن تشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأى بشأن أهم الجهود الحكومية المنفّذة، كما سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ(125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكترونى الذى تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادى، بما يُسهم فى تعزيز الشفافية والمتابعة الفعالة لمخرجات المؤتمر.