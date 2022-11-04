«التنسيقية» تواصل جولات الحوار الوطني وتشارك في ندوة بجامعة الإسكندرية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني، إذ شارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوكهولهم إلى شرم الشيخ»، بمقر كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مئات الطلاب من الكليات المختلفة بالجامعة.

اهتمام جامعة الإسكندرية بمسيرة العمل المناخي

ورحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا اهتمام الجامعة بدعم مسيرة العمل المناخي، والمشاركة في كافة الأنشطة التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية بكافة السبل، مشيرًا إلى أهمية الحوار الوطني وأهمية مشاركة الشباب بمختلف اهتماماته في صناعة مستقبله وتحديد أولوياته.

من جانبه، أشار النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، وتأثيره المباشر على مجالات عديدة مثل التعليم والبحث العلمي والصناعة، مؤكدا على أهمية مواكبة تلك التغيرات ومحاولة التماشي معها.

الحوار الوطني ضرورة لتحديد أولويات المشكلات

كما أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الحوار الوطني ضرورة لتحديد أولويات المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية جادة في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب.

وبدورها، تحدثت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة، وقالت إن المشاركة الإيجابية واجب وطني على الجميع في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب .

مواجهة الشائعات

كما تحدثت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضرورة مواجهة الشائعات، ومدى خطورة الوعي وتأثيره على الصحة النفسية للمواطنين، مؤكدة على دور الشباب في مواجهة حملات الشائعات والتشكيك.

فيما تحدثت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن جهود الحكومة استعدادا لمؤتمر المناخ cop 27، ودور شباب الجامعات والباحثين في التعاطي مع تغيرات المناخ وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة تلك التحديات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.