«محليات الحوار الوطني»: رد الحكومة على أسئلتنا يؤكد احترام أفكار جميع التيارات

أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الرد على أسئلة الحوار الوطني، يؤكد الاهتمام الشديد بالحوار الوطني وتعكس مدى تقدير الأفكار التي خرجت من السياسيين والحزبيين في الحوار الوطني.

وقال النائب علاء عصام في تصريحات لـ«الوطن» إن رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأسئلة التي قدمها إليه الحوار الوطني، يؤكد احترام أفكار المعارضة من كل التيارات.

تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني أن الحزم التحفيزية التي قامت الحكومة بوضعها للمستثمرين هي حزمة إيجابية لتشجيع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة في حاجة لتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، فضلا عن تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، مؤكدا أننا في حاجة إلى عدم استيراد السلع التي لها بديل في محلي "صنع في مصر"، بالإضافة إلى تطوير مصانع الدولة، الرقابة على الأسواق.

وشدد مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني على أهمية الاستماع لأفكار القوى السياسية ومواجهة التهرب الضريبي، والاهتمام بالصناعات التحويلية.

أسئلة الحوار الوطني

يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء كان أرسل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ردودا على الأسئلة، التي تم إرسالها من المنسق العام للحوار الوطني، والتي تم تقديمها من المحور الاقتصادي بالحوار ولجانه خلال المؤتمر الاقتصادي في ضوء العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة.