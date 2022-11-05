منسقة منصة المناخ بالإسماعيلية: المحافظة تشارك بمشروعات بحثية في قمة المناخ

قالت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة المناخ في الإسماعيلية، إن المحافظة شاركت بـ 10 مشروعات بحثية لأساتذة بجامعة قناة السويس في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

وأضافت «عطا»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن مشاريع الإسماعيلية تنوعت بين بيئية زراعية ومناخية واقتصادية جميعها تصب في اتجاه التقليل من التأثيرات المناخية أو التكيف معها وعدم التسبب في زيادتها.

مشروع نظام الإنذار المبكر

وأضافت أن من بين المشروعات، مشروع نظام الإنذار المبكر لتخفيف المخاطر والذي تشرف عليه الدكتورة مني قيصر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة قناة السويس ويعمل على التنبؤ بالتغيرات المناخية ومخاطرها وتأثيرها قبل حدوثها إلى جانب مشروع بحثي حول تأثير الأكياس البلاستيكية التي لا تتحلل ومخاطرها السرطانية على صحة الإنسان بعد انتشاره في الآونة الاخيرة.

كما ضمت المشروعات مشروع تقليل التلوث في بحيرة التمساح باستخدام الكائنات الدقيقة ومشروع السيطرة على الانبعاثات الكربونية واستخدامها في عمليات تربية الماشية والذي تشرف عليه الدكتور سهير قاسم إضافة إلى مشروع التحكم في أعداد الكلاب والقطط الطليقة لسلامة المواطن البيئية بإشراف الدكتور عاطف كامل عضو المنظمة الدولية لرعاية الحيوان.

تكثيف الورش والندوات

وأوضحت ماجدة عطا أنه تم تكثيف الورش والندوات على مدار الشهرين الماضيين في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني.

وأضافت أنه تم عقد عدة ندوات في المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسط إقبال من الطلاب على المشاركة خاصة في ورش العمل التي استمرت بلسان في بعض المدارس مشيرة إلى أنه تم زراعة عدد من الأشجار كنشاط للطلاب في المدارس، ولفتت إلى عقد عدة ندوات وورش عمل شارك فيها ما يزيد عن 150 شخصًا من أعضاء الكشافة.