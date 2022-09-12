منصة مناخ الإسماعيلية: تأهيل شباب المحافظة كسفراء للتوعية ضد التلوث

قالت الدكتورة ماجدة عطا، منسقة منصة مناخ الإسماعيلية، إن المنصة رصدت 10 مشاكل تعاني منها محافظة الإسماعيلية، ونعمل على وضع أبحاث عاجلة وحلول لها والتقدم بها كمشروعات بحثية عن المجتمع المدني في قمة المناخ المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل في مدية شرم الشيخ، مشيرة إلى أن المؤتمر من المفترض أن يقدم دعماً لعدد من الأبحاث الفائزة في مسابقة الأبحاث وحل بعض المشكلات بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المختصة.

التنسيق مع وزارات مختلفة للحد من التلوث

وأضافت «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ننسق مع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية للبحث عن دول مانحة لتوفير السيولة للعمل على حل هذه المشكلات ودعم المشروعات للحد من التلوث».

مشروعات الإسماعيلية

وقالت إن المنصة رصدت في الإسماعيلية عدة مشروعات بينها المياه الجوفية في بعض المناطق وإزالة بعض الأشجار التاريخية في الإسماعيلية وتأثيرها على المجتمع إضافة إلي مشروعات الحماية البرية التي شملت مشروعات عن بحيرة التمساح وتحويلها إلى محمية طبيعية لتردد الطيور المهاجرة عليها بشكل سنوي.

وتابعت: «نعتمد على عدد من الشباب في الإسماعيلية يتم تأهيلهم ليصبحوا سفراء للتوعية المستدامة بالمشروعات وأهمية التوعية بالقضايا المناخية في الإسماعيلية وفي مصر عموماً».

وأشارت إلى أنه تم استهداف عدد من الجمعيات في مراكز أبو صوير ومركز شباب الواصفية لإقامة ندوات توعية لأهالي القرية إلى جانب ورش عمل للأطفال، وسيدات القرية إلى جانب ورش مكثفة لإنتاج السماد من روث البهائم بدلاً من تلويثها للبيئة.