أستاذ بـ«علوم قناة السويس»: سأشارك في قمة المناخ بمشروع عن المياه الجوفية

قالت الدكتورة منى قيصر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة قناة السويس، إنها ستشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ، بمشروع بحثي لإنشاء نظام للتنبؤ بالمياه الجوفية ومخاطرها وأماكن ظهورها لضمان عدم تأثيرها على الزراعات في الإسماعيلية بشكل أكبر.

اسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وأضافت، أن التلوث البيئي وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون تسببا في زيادة ارتفاع مستوى منسوب المياه مع زيادة نسب المياه في التربة الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في العديد من المناطق الزراعية والعمرانية في الإسماعيلية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعد عائقا في التوسع العمراني والزراعي في بعض المناطق فيما يتسبب في هجرة بعض المزراعين لبعض المناطق إضافة إلى زيادة نسبة التلوث في بحيرة التمساح وترعة الإسماعيلية والتأثير إلى الثروة السمكية.

أهداف المشروع

وأوضحت عضو منصة مناخ الإسماعيلية، أن المشروع يهدف إلى توفير قواعد بيانات شاملة ودقيقة جغرافية ومكانية باستخدام التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية لمعرفة أماكن المياه الجوفية والتنبؤ بالأماكن المستقبلية لبدء تقديم حلول عاجلة لها للحفاظ على المناطق الزراعية.

واقترحت «قيصر» بإنشاء مركز للإنذار المبكر بديوان عام محافظة الإسماعيلية يتم تجهيزه بإحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة يضم كوادر بشرية مدربة وفنية يهدف إلى رصد البيانات وتحليلها على أن تتولى جامعة قناة السويس تدريب الكوادر البشرية به.

وأشارت إلى أن المشروع سيكون له أثر كبير بمتخذي القرار وأصحاب المشروعات بالبيانات الدقيقة عن الأماكن التي سيتم رصدها إضافة إلى التنبؤ ببعض الأزمات كالهبوط الأرضي وزيادة المياه الجوفية وملوحة التربة ونحر الشواطئ.