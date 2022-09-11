منسق منصة مناخ الإسماعيلية: نستهدف تغيير السلوكيات السلبية لتقليل التلوث

قالت ماجدة عطا المنسق العام لمنصة المناخ في الإسماعيلية، إن المنصة تستهدف تغيير سلوك المواطنين السلبي للعمل على تقليل التلوث والانبعاثات الحرارية الناتجة عن سلوكيات المواطنين، بالتزامن مع مبادرة «اتحضر للأخضر» التي أطلقتها وزارة البيئة خلال الأيام الماضية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكرة الأرضية تعيش ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة في الصيف وشتاء قارص بسبب التغيرات المناخية التي تعرض لها الكوكب في الفترة الماضية.

وتابعت منسقة منصة مناخ الإسماعيلية: «المفترض أن درجة حرارة الأرض لا تزيد عن 1% عن درجة الحرارة بشكل عام، إلا أن درجة الحرارة زادت ووصلت إلى 1.5% بسبب فعل الإنسان والملوثات وهو ما تسبب في ذوبان الجليد والتهديد بغرق بعض المناطق الساحلية المطلة على المحيطات».

«عطا»: نستهدف توعية المواطن

وأفادت بأن مؤتمر المناخ يستهدف تقليل التلوث على الكوكب بشكل عام وتوعية المواطنين، بخطورة ما يدور حولنا وارتفاع درجة الحرارة التي قد تتسبب في كارثة كبرى.

وأوضحت: «مسؤولية الفرد هي مسؤولية المجتمع، والفرد في المجتمع يرتكب العديد من الملوثات سواء في الهواء أو الأنهار أو استنزاف الموارد الطبيعية كالمياه والوقود وهو ما أثر على زيادة نسب التلوث».

وأردفت أن المؤتمر هو رقم 25 وقررت مصر استضافة المؤتمر لزيادة ورفع درجة الوعي لدى المواطنين، والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمشاركة في المؤتمر خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 عام المجتمع المدني.

«عطا»: نستهدف التعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظة

وأكدت أن منصة الإسماعيلية تستهدف التعاون مع كل الجمعيات الأهلية في القرى ومراكز المحافظة ووضعت خطة لإقامة العديد من الندوات في القرى لتوعية المواطنين.

واختتمت أن المنصة في الإسماعيلية ترصد التحديات عبر الاستماع لمشاكل المواطنين والعمل على أبحاث بالتعاون مع العلماء وجامعة قناة السويس وإعداد مشروعات لحل هذه المشاكل.