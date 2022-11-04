تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم جلسة نقاشية للحوار الوطني بشبرا

عقد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

توصيات جلسة تنسيقية شباب الأحزاب بشبرا

وانتهت الجلسة النقاشية لمجموعة من التوصيات والمطالب تضمنت ضرورة الاهتمام بملف الصناعة خاصة صناعة الغزل والنسيج.

مطالبات بإجراء انتخابات المحليات

طالب المشاركون أيضا بإجراء انتخابات المحليات لضمان الرقابة على الوحدات المحلية التنفيذية، ولضمان تقديم أفضل خدمات للمواطن، موضحين أن المجالس المحلية المنتخبة فرصة جيدة لمشاركة الشباب في الحياة السياسية واكتشاف الكوادر التي ستتمكن من قيادة الوطن في المستقبل.

وطالب أهالي شبرا الخيمة بضرورة تدشين منظومة حديثة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها ، كما طالبوا بضرورة الاهتمام بالتعليم والتعليم الفني، وتحسين أوضاع المعلمين، وضرورة الاهتمام بملف الصحة وخاصة أن المستلزمات الطبية غير متوفرة في مستشفيات بهتيم المركزي وأبو المنجا المركزى بشبرا الخيمة.

أهمية الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار

وشدد الأهالي على أهمية الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك، كما طالبوا بضرورة الاهتمام برصف الطرق في شبرا الخيمة وزيادة حملات التوعية بخطورة المخدرات بين الشباب.

ووجّه المشاركون الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذه المبادرة والاستماع للمواطنين في كل المحافظات ونقل توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

حضر الجلسة النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني.

كما شارك في الجلسة النقاشية بنادي المؤسسة ممثلون لكل مناطق مدينة شبرا الخيمة، والقيادات الحزبية والشعبية بمحافظة القليوبية، وممثلو منظمات المجتمع المدني.