5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن خردة في الإسماعيلية

اندلع حريق هائل في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في أحد مخازن الحديد والخردة بمنطقة كيلو 2 في محافظة الإسماعيلية، وشاهد عدد من الأهالي ألسنة اللهب من أعلى أسطح المنازل في المنطقة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير في أحد المخازن بمنطقة كيلو 2 ووجه بانتقال سيارت الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لتأمين نقل أي مصابين في الطريق.

وقال شهود عيان إن 5 سيارات إطفاء وصلت منذ قليل إلى مكان ونجحوا في السيطرة على جزء كبير منه فيما يستكمل رجال الحماية المدنية أعمال السيطرة ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وأكد شهود العيان والمصادر الأمنية والطبية عدم وجود مصابين أو وفيات في الحريق حتى الآن فيما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق لمعرفة سبب اندلاعه.