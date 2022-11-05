وزير الخارجية الأمريكي: ندعم الرئيس العراقي الجديد

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب في البلاد والمنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن رشيد، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير بلينكن، هنأ فيه الوزير الأمريكي، رئيس البلاد بمناسبة انتخابه، متمنياً للمسؤول العراقي وللحكومة العراقية النجاح في مهماتهم، فقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

بلينكن يعرب عن سعادته بالطريقة الديمقراطية في انتخاب الرئيس العراقي

وعبر بلينكن، عن سعادته بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب الرئيس العراقي وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما يدعم تثبيت أمن واستقرار العراق وتقديم الخدمات للشعب العراقي وتحسين العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم «كردستان العراق» وبما يصبّ في مصلحة البلاد بكلّ مكوناته.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، تأكيد بلاده دعم الشعب العراقي.