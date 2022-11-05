مراسل «القاهرة الإخبارية»: تعويضات كبار موظفي تويتر تصل لـ17 مليون دولار

كشف رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن تفاصيل ما عُرف بـ«مذبحة العصفور الأزرق» لافتًا إلى أن ما خاف منه موظفي تويتر حدث بالفعل، وأن رسائل إلكترونية وصلت لهم لتخبرهم بأن رسائل أخرى ستصلهم لتحدد من سيرحل ومن سيبقى وسيحدد عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، لافتًا لوجود دعاوى قضائية مرفوعة على إيلون ماسك من كبار الموظفين وسيحصل كل فرد فيهم على تعويض ضخم.

هناك حالة من الخوف في سوق عمالقة الإنترنت

وأوضح «جبر» خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك حالة من الخوف في سوق عمالقة الإنترنت مشيرًا إلى إيلون ماسك لجأ إلى تسريح 3700 موظف من اجمالي 7500 موظف مشددًا على أنه يعتبر رقم كبير بالنسبة لموظفي تويتر.

وأشار إلى مالك تويتر الجديد يريد من خلال هذا الإجراء خلق بيئة عمل صحية وأكثر ربحية، مشددًا على أنه سبق وانتقد تويتر من حيث عدم تحقيقها الأرباح الكافية وجعل الموقع منصة لحرية التعبير.

هناك خوف لدى العاملين في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن العاملين في شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا أصابهم الخوف، مضيفا أن أعداداهم تصل للملايين مشددًا على خوفهم من تعرضهم للتسريح على غرار موقع تويتر.

وأشار إلى أن قانون العمل ينص على إعلام الموظف بفصله قبل موعد رحيله بـ60 يومًا على الأقل، مؤكدًا أن الموظفين سيرحلوا ويحصلون على كافة حقوقهم وسيتم إعلامهم قبلها بفترة كافية، مؤكدًا أن كبار الموظفين الذين فصلهم «ماسك» بعد شراء تويتر لجأوا لرفع دعاوى قضائية عليه للحصول على التعويضات المناسبة، وتعويضات الفرد منهم قد تصل لـ17 مليون دولار ما يعادل قرابة 400 مليون جنيه مصري.