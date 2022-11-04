اتفاق على تحديد سقف أسعار للنفط الروسي وماسك يلغى إجازات «تويتر»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، 5 إحداث هامة، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان دول مجموعة الـ 7 وأستراليا، توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف أسعار نفط روسيا، فيما غرّمت محكمة في بريطانيا، شركة «جلينكور» بما يزيد على 280 مليون جنيه إسترليني لاستخدامها الرشوة

وقالت دول مجموعة الـ 7، التي تضم في عضويتها: «الولايات المتحدة-كندا-فرنسا-ألمانيا-المملكة المتحدة-إيطاليا-اليابان، وأستراليا»، توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف أسعار نفط روسيا الذي تستورده، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من تحديد سقف أسعار النفط في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز»، للأنباء، نقلا عن مصدر.

شركة ألمانيا تخسر 40 مليار يورو

وفي ألمانيا، خسرت شركة «يونبر»، للطاقة، في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري 40 مليار يورو، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج»، الاقتصادية الأمريكية، وقالت «بلومبرج»، إن خسارة شركة «يونبر»، الألمانية للطاقة، جاءت بعد إجبارها على شراء الغاز بأسعار أعلى بكثير مما دفعته للسلطات الروسية بموجب عقود طويلة الأجل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، ألغى مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أيام عطلة إضافية اعتاد عليها موظفو «تويتر»، وفقا لما ذكرته «بلومبرج»، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «تويتر»، تبحث في تقديم ميزات مدفوعة، بما فيها إرسال رسائل خاصة إلى مستخدمين معروفين.

«بنك إنجلترا» أنفق 19.3 مليار جنيه إسترليني

وفي بريطانيا، كشف رئيس «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن بلاده كانت تفصلها عدة ساعات عن انهيار مالي شاما بعد قرارات اتخذتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس، مضيفا في تصريحات للقناة الرابعة البريطانية، إن البنك بدأ في شراء السندات الحكومية بنشاط، وأنفق 19.3 مليار جنيه إسترليني لهذا الغرض.

وفي اليونان، فرضت «أثينا» ضريبة بأثر رجعي «90%» على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، «من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022»، وسيتعين عليها دفع 373.55 مليون يورو

280 مليون جنيه إسترليني غرامة على شركة «جلينكور» بسبب رشوة

وفي بريطانيا، غرمت محكمة، شركة «جلينكور»، الأنجلو-سويسرية، بما يزيد على 280 مليون جنيه إسترليني لاستخدامها الرشوة لتعزيز أرباحها النفطية في 5 دول إفريقية.

وفي يونيو الماضي، أقرت «جلينكور» بالذنب، في 7 تهم تتعلق بالرشوة بعد توصل، مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، بالمملكة المتحدة، في تحقيق بالعام 2019، أن الشركة الأنجلو- سويسرية، دفعت رشى بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليون دولار للوصول إلى النفط في «الكاميرون-غينيا الاستوائية-ساحل العاج- نيجيريا-جنوب السودان».

وفي الجزائر، أثارت ورقة الألفي دينار الجديدة جدلا واسعا بين من استحسنوها لابتعادها عن استخدام الفرنسية واستعمال الإنجليزية، فيما اعتبر آخرون، أن العربية وحدها كانت كافية، فيما أثارت ألفا دينار، اللغط ومدى صحتها لغويا.

بدورها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات المغربية، أمينة بنخضرة، إن مشروع خط الغاز المشترك مع نيجيريا، سيغير وجه القارة السمراء، مشيرة في تصريح بـ«أبيدجان»، خلال مشاركتها في المنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا، إلى أن المشروع رافعة قوية للتكامل والتنمية الإقليميين، وأضافت بنخضرة، أن ما بين 350 إلى 400 مليون شخص سيستفيدون من عائدات المشروع.