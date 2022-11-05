تفاصيل وفاة أب أثناء زفاف اثنين من أبنائه.. الموت المفاجئ خطف فرحتهم

صدمة حلت على رؤوس الحاضرين في أحد الأفراح بمدينة شبراخيت محافظة البحيرة، بعد وفاة والد العروسين بشكل مفاجئ، الأمر الذي حول الفرح إلى جنازة.

لم يتحمل خالد أبوزهرة فرحته بحفل زفاف واحد لنجليه، ليختتم الحفل فور وقوعه ونقله للمستشفى قبل أن يعلن الطبيب توقف قلبه، بينما عمت الصدمة الجميع متسائلًا: «هل توقف قلبه من الحزن، أم من الحسد »، خاصة أن الفقيد كانت صحته جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض.

كانت تغمره السعادة ولم يكن يعاني من أمراض

وقال «مصطفى علي»، أحد أهالي مركز «شبراخيت» إن الأب كانت تغمره السعادة أثناء حفل الزفاف، وكان يستقبل المعازيم في حالة من البهجة ولم يبدو عليه المرض، مضيفًا لـ«الوطن»: «فرح ولدين مش سهل، محدش عارف مات من الفرحة ولا الإرهاق»، مشيرًا إلى أن الأب تعرض لإرهاق شديد أثناء إعداد فرح نجليه، حيث أن الأفراح في المناطق الريفية تقام على عدة أيام الأمر الذي يسبب التعب مضيفًا: «العين فقلت الحجر كان فرحان بجواز أولاده والعين وحشة».

وخيم الحزن على أهالي مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة عقب نبأ وفاة خالد أبو زهرة عقب وفاته أثناء حفل زفاف نجليه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، حيث أن الفقيد كان حسن الخلق ويسعى دائمًا إلى المشاركة في الأعمال الخيرية ومساندة المحتاج سرًا.