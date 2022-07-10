دينا: لا أخاف الموت.. ولكني أخاف الحسد بشدة

تحدثت الراقصة دينا عن إمكانية خوفها من الموت أو الحسد، وذلك بعد تقدمها في العمر، مشيرة إلى أن الله كتب كل شيء بوقته.

دينا لا تخاف من الموت أو المرض

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تخاف من الموت أو المرض «لأن ربنا كاتب كل شيء بوقته، وأن الإنسان لن يستطع منع حدوث المكتوب».

دينا تعلق على خوفها من الحسد

وتابعت دينا :«أخاف من الحسد بطريقة كبيرة، لأن الله ذكر الحسد في القرآن، أحييت فرح منذ فترة قريبة، وعقب إنهاء فقرتي توجهت نحو غرفتي لتغيير ملابسي، وكنت أحاول خلع الخاتم من يدي فوجئت بعدم قدرتي على تحريك يدي، وحينها فوجئت بدخول إحدى الشخصيات إلى غرفتي قائلة: «أنت مبتكبريش أبدا».

دينا تعلق على عدم ظهور راقصات مصريات

وكانت دينا تحدث عن عدم ظهور راقصات مصريات خلال الفترة الماضية في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» قائلة :«الجيل الحالي من الشباب هو السبب لأنه يهاجم الفن وظهوره، وأصبحت الفتيات لديها تخوف من مواجهة المجتمع الذي يهاجم ظهور الراقصات».

وأضافت دينا: «السوشيال ميديا وضعت الراقصات في شكل سيئ، ورواد السوشيال ميديا يتحدثون عن الراقصات بشكل مهين، والفتيات أصبحن لا يملكن ملكة المعافرة من أجل إثبات أنفسهن».