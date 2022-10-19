الأب خشى على طفله الوحيد من الحسد وفقده بنزيف بالمخ.. «سقط أثناء اللعب»

شيع المئات من أهالى محافظة مطروح جثمان الطفل «عبد القادر أكرم» ذو الخمس سنوات وسط حزن من الجميع وصدمة للأب، الذى فقد طفله الوحيد خلال ساعات قليلة حيث سقط الطفل أثناء اللعب وأصيب بنزيف بالمخ ولم تفلح جهود الأطباء بإنقاذه.

صور الطفل

لم تمضِ أيام على صورة جمعت الأب وطفله الوحيد على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى طلب الأب الدعاء لطفله من العين والحسد، طالبا من الجميع رقية نجله فور رؤيته فهو عوضه ورفيقه، وفقا لحديث خير الله دومة، عم الطفل، لـ«الوطن»، فقد كان والده مرتبطا به ارتباطا وثيقا فهو طفله الوحيد الذي أكرمه الله به بعد 3 سنوات من زواجه، فكان يصطحبه معه للعمل وللزيارات ملازما له طوال 24 ساعة، قائلا دائما «ده عوضي».

سقوط الطفل أثناء اللعب

سقط الطفل أثناء لعبه بجوار والده، على قطعة حديد، فأغشى عليه وهرول به الأهل للمستشفى لإسعافه، فقد أصيب بنزيف بالمخ وفقا لتقريره الطبي، ليقرر الأب نقله لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لنجدة طفله، ولكنه أسلم روحه لبارئها قبل ذلك تاركا قلب والده ينزف لفراقه فى صدمة من فراق نجله مرددا «سامحني يا الله حين أحزن على قضائك رغم إيماني به، واغفر لي إذا نفد صبري يا الله»، طالبا من الجميع الدعاء لنجله بالرحمة وله بالصبر أو اللحاق بنجله، مرددا «كان الحياة وأخذها معه».