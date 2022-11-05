انضمام قاذفة أمريكية إلى التدريبات العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية

انضمت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز «بي-1 بي» إلى التدريبات العسكرية المشتركة «العاصفة اليقظة» في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤولون، اليوم السبت، إن القاذفة «بي-1 بي» ستنضم إلى التدريبات الجوية الجارية، ظهرا، في استعراض واضح للقوة ضد الاستفزازات المستمرة لـ«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سول» تصف إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ بالتهديد الخطير

وأمس الجمعة، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، الجنرال، «كيم سيونج كيوم»، إن الجارة الشمالية ستدفع حتما الثمن لتصعيدها الأعمال الاستفزازية.

ووصف المسؤول العسكري الكوري الجنوبي، في محادثات مع قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال كينيث ويلسباخ، سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جانب «بيونج يانج» بالتهديد الخطير للأمن الإقليمي،