رئيس جامعة سوهاج: دعم كامل للطلاب المتعثرين في سداد المصروفات

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنَّ الجامعة تقدم دعمًا كاملًا للطلاب غير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري من خلال مكاتب رعاية الشباب بالكليات وصناديق التكافل الاجتماعي، شرط تقديم الوراق الدالة على ذلك، مؤكّداً أنَّه لا يمكن منع أي طالب من دخول امتحانات الميدتيرم أو الامتحانات النهائية بسبب عدم القدرة على سداد المصروفات.

رئيس جامعة كفر الشيخ: امتحانات الميدتيرم في موعدها ونهاية العام بموعدها

فيما قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الميدتيرم في موعدها وكذلك امتحانات نهاية العام، مؤكّداً أنَّه لا يمكن منع أي طالب من دخولها بسبب تعثره في سداد المصروفات موضحًا أنَّ هناك دعم كامل للطلاب المتعثرين في سداد المصروفات، كما هناك توجيهات لتذليل العقبات التي تواجههم.

وتلتزم الجامعات الحكومية، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بدعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية بمختلف المحافظات، وذلك للطلاب المقيدين للعام الدراسي الجاري.