«التعليم» تعلن ضوابط عقد امتحانات نظام اللغات للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وإجراءات عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب المتقدمين على نظام اللغات، مشيرة إلى عقد امتحان في المستوي الرفيع اللغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي علي أن يكون امتحان مستوي الرفيع بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

شروط استمرار الطلاب علي نظام اللغات

- يؤدي الطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتي الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في أحد اللغات (الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية).

- يؤدي الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدي بها الامتحان بالصف الأول الإعدادي ولا يجوز للطالب تغير اللغة الأجنبية الثانية.

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولي هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

- يشترط لاستمرار الطلاب علي نظام اللغات (الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية) اجتياز الاختبار في مادة المستوى الرفيع بداء من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، إضافة إلى اجتياز اللغة الأجنبية الثانية للطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتي الثالث الإعدادي.

أداء ملف الأنشطة باللغات

- بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يشترط لاستمرار الطلاب علي نظام اللغات أداء ملف الأنشطة باللغات (الرياضيات والمستوي الرفيع).

- في جميع الحالات السابقة، عند عودة الطلاب إلي أرض الوطن تطبق عليهم قواعد تنسيق القبول بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات، من حيث السن والتي تطبق علي الطلاب المصريين داخل مصر.

- يشترط للإلحاق الطلاب للدراسة بنظام اللغات في امتحانات أبناؤنا في الخارج أن يكون حاصلين علي شهادات من إحدى المدارس (الخاصة لغات أو الرسمية لغات أو المتميزة لغات) واجتازوا بنجاح اختبار المستوي الرفيع بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، واختبار المستوي الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية.

- الطالب الذي يؤدي الامتحان في مادة المستوي الرفيع فقط بالنسبة للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الثانوي، أو الطالب علي نظام الدراسة باللغة العربية بغض النظر عن أدائه الامتحان في تلك المواد.