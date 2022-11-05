«عايزينها تبقى خضرا» حملة لتوعية طلاب مدرسة في بورسعيد بالحفاظ على البيئة

دشنت مدرسة النورس الأساسية المشتركة جنوب بورسعيد حملة «عايزينها تبقى خضرا» ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي تنظمها الدولة في مختلف محافظات مصر ضمن مؤتمر التغيرات المناخية الذي يبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ.

نظمت الحملة معلمات روضة مدرسة النورس الأساسية المشتركة ببورسعيد، تحت إشراف عزيزة إمام الموجه العام لرياض الأطفال، من أجل توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وبث روح المشاركة والتعاون بينهم منذ الصغر.

طرق التوعية

وقالت رشا السيسي، موجه أول رياض الأطفال، إن التعلم في الصغر ينشئ جيل سوي فكريا بأهمية البيئة ووجود مساحات خضراء وطرق التوعية التي تليق مع سنهم وأنهم سيكبرون على هذا الفكر.

وأكدت إيناس حمدي موجه الروضة، أن الهدف من المبادرة هو غرس الفكر في نفوسهم منذ سن الروضة، وبث فيهم المعلومات الصحيحة بأن زراعة النباتات والأشجار في المدرسة وأمام المنزل والحفاظ عليها له أهمية كبرى لتنقية الهواء وصحة المجتمع.

وأوضحت رحاب علي معلمة، أنه جرى استعراض المعلومات أمام الطلاب مزودة بالرسومات حول ما تشهده الأرض من تلوث ناتج عن الحرائق ودخان المصانع والضرر الذي يلحق بالإنسان جراء تلوث البيئة وطرق علاجها، مؤكدة أن الأطفال بدأوا التفاعل وزراعة حديقة الروضة.

الطاقة الشمسية

وأشارت إلى أن المعلمات حرصن على تعلم الأطفال أهمية الحفاظ على الطاقة واستهلاكها بأمان، واستخدم الطاقة الطبيعة مثل الشمس كبديل آمن وغير ملوث للوقود وغيره الذي يبعث هواء ملوثة للبيئة وأكدوا استمرار الحملة على مدار العام.