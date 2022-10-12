خطوات التقديم لمسابقة معلم مساعد رياض الأطفال.. سداد الرسوم قبل التسجيل

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم للمسابقة التكميلية للتعاقد مع 3 آلاف و197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال، في 14 محافظة، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفقاً للشروط المحددة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة معلم مساعد رياض الأطفال وهي «تربية رياض أطفال - تربية طفولة مبكرة - تربية تخصص طفولة مبكرة- تربية تخصص رياض أطفال - كليات أخرى، دبلوم مهني - تربية نوعية تخصص رياض أطفال - تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة».

خطوات التقديم في المسابقة التكميلية لوظيفة معلم رياض الأطفال

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات التقديم في المسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض الأطفال وهي كالتالي:

- التقديم يتمّ عبر بوابة الوظائف الحكومية .

- اختيار «الوظائف».

تسجيل البيانات الأساسية للمتقدم وهي:

- اختيار المحافظة التابع لها.

- طريقة شغل الوظيفة.

- المجموعة الوظيفية.

- مستوى المؤهل.

سداد الرسوم المقررة قبل تسجيل البيانات

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملاحظات هامة على «موقع بوابة الوظائف الحكومية» للراغبين في التقديم لـ مسابقة معلم مساعد رياض الأطفال، تضمنت الآتي:

-ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.

- يتمّ رفع المرفقات جميعها ملونة وواضحة.

- رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف واحد ميجا.

- التأكّد من المرفقات قبل تحميلها وحال عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

- الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام عملية التسجيل.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع على أن يكون تاريخ إيصال الإيداع لاحق على تاريخ نشر هذا الإعلان.