أستاذ المناخ: قمة COP 27 تأتي لتنفيذ التعهدات على أرض الواقع

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن مؤتمر COP 27 هو قمة تنفيذ التعهدات على أرض الواقع، مضيفا أن الدول المتقدمة والصناعية التي كانت سببا رئيسيا في حدوث التغيرات المناخية أصحبت تعاني وتلمس ما حدث في الدول النامية من فيضانات وحرائق للغابات، فضلًا عن الجفاف والتصحر.

أضاف أن مشاركة 192 دولة إلى جانب السياسيين والعلماء تأتي بهدف التكاتف لنصل إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ التعهدات على أرض الواقع.

أهمية قمة المناخ

وتابع «أبو المعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قمة المناخ لها أهمية كبرى على الأصعدة والقطاعات كافة، وجميع المشاركين بها لهم طموح في طرح حلول وآليات للتعامل مع مشكلة تغير المناخ، مشيرًا إلى أننا شهدنا العديد من القمم المناخية التي لم ينتج عنها أي شيء سواء من ناحية التمويل المالي أو التقني من قِبل الدول المتقدمة والصناعية تجاه الدول النامية.

التغيرات المناخية تمس كل بيت على مستوى العالم

وأضاف، أنه لا يوجد مفر للدول المتقدمة والصناعية المتسببة في ظاهرة التغيرات المناخية، ويجب عليها أن تخضع لتنفيذ التعاهدات وتلتزم بالتمويل، لأن المشكلة أصبحت تمس كل بيت على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التغير المناخي نتج عنه أزمات غذائية وطاقة كبرى، وهذا يسبب ضغط دولي على مستوى الأفراد والدول.