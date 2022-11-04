استشاري التغيرات المناخية «السيد صبري»: COP 27 قمة التنفيذ  

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، إن قمة المناخ من المؤتمرات الهامة، حيث أنها ستُعقد بحضور أكثر من 100 رئيس وقائد دولة، فضلًا عن أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف دول العالم لكل من يهتم ويختص بقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، ويطلق عليها قمة التنفيذ.

أهداف قمة المناخ

وتابع «صبري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن أهم اهداف مؤتمر قمة المناخ هو التحول من التعهدات إلى الأفعال على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تلك التعهدات تتمثل في توفير التمويل اللازم 100 مليار دولار إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغيرهم، والتي تعهدت بها الدول المتقدمة لصالح الدول النامية والمتضررة في القمة السابقة COP 26.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 رسميًا في مؤتمر قمة المناخ، مشيرًا إلى أنها استراتيجية نموذجية، حيث أن أهدافها تنصب في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وتتمثل في: تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات الكربوينة، والتكيف مع أثار التغيرات المناخية وزيادة قدرة المجتمعات على المرونة المناخية، حوكمة العمل المناخي، فضلًا عن البحث عن مصادر التمويل المستدامة ونقل التكنولوجيا من خلال التزامات الدول الصناعية تجاه الدول النامية.

وأشار استشاري التغيرات المناخية، إلى أننا لا نطالب الدول المتقدمة بالتخلي عن صناعتها ولكن لا يجب أن تكون أنانية وتستمر في ممارسة الأنشطة الضارة على البيئة، لذلك نطالبها بأن تكون تنميتها منضبطة ترعى الأخريين.