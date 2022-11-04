استشاري التنمية مستدامة «سيد صبري»: أفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

قال الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إنّ مسيرة التغيرات المناخية تُطالب بحقوق الدول النامية بالحصول على الدعم من الدول الصناعية، مشيرًا إلى أن مؤتمرات تغير المناخ تشهد مسيرات لمن يشعرون بمدى تأثير التغيرات المناخية على بلدانهم، وبالتالي فإنهم يطالبون بأن تحصل الدول النامية على حقها في الدعم من الدول الصناعية المتسببة في هذه المشكلة.

وأضاف صبري، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك تناغم وتنوع بين الدول الأفريقية في هذا الصدد لإيصال صوتهم إلى المفاوضين وممثلي الدول على مستوى العالم، وبخاصة الدول المتقدمة والصناعية».

وتابع، ان الدول الأفريقية في أمس الحاجة إلى الدعم الدولي لأنها الأكثر تضررا من أثار تغير المناخ، من حيث الفيضانات والجفاف والتصحر ونقص الإنتاج الزراعي، كما انها الأقل تسببا في المشكلة، وبالتالي فإن هناك التزام أخلاقي واقتصادي من جميع النواحي على الدول الصناعية المتقدمة نحو دعم الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية الأكثر تضررا، من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.