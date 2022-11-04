«صانعي السلام» تطلق ندوات عن التغيرات المناخية بالمدارس والمعاهد الأزهرية

أطلقت لجنة صانعي السلام، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة المنيا لأزهرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، سلسلة من الندوات والمحاضرات المكثفة عن التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعة، داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.

الحد من التلوث من خلال التوسع في زراعة الأشجار

وقال الدكتور منصور عبد المجيد، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة المنيا، وعضو لجنة صانعي السلام بالمحافظة، إنّ تلك الندوات تتناول موضوعات حول تأثيرات التغيرات المناخية علي مصر والعالم أجمع، وعلاقة الزراعة بالتغير المناخي وتأثير الحرارة علي كميات المياه والأمطار، وأهمية الحفاظ علي البيئة والحد من التلوث من خلال التوسع في زراعة الأشجار، واستنباط أصناف عالية الإنتاج في جميع الحاصلات الزراعية، شريطة أن تستهلك أقل كميات من المياه وفي نفس الوقت تتحقق إنتاج أعلي، مع التحذير من مخاطر قطع الأشجار، والبناء علي الأرض الزراعية.

استخدام الطاقة البديلة المتجددة مثل الشمس والرياح

وثمن «عبد المجيد»، مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة 100مليون شجرة، مؤكدا أنها ستحقق فوائد كثيرة لبلدنا الحبيب مصر، مع أهمية استخدام الطاقة البديلة المتجددة مثل الشمس والرياح، والاهتمام بترك مساحات خضراء في المدن الجديدة، وأن يحرص كل مواطن علي إنشاء حديقة داخل منزله أثناء تصميمه، مع استخدام مياه المعالجة الثلاثية في ري المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، للحفاظ علي مياه النيل، وتوعية الطلاب بالحرص علي الزراعة بمحيط منزلهم قدر المستطاع، وداخل المنازل سواء زراعة نباتات ظل أو زينة، وكذا زراعة أسطح المنازل موضحا أنها تحقق عائد اقتصادي بخلاف العائد البيئي في حالة زراعة نباتات مثمرة وخضروات.

كما شدد على أهمية زراعة الأشجار المثمرة والنخيل على جوانب وضفاف الترع والمساقي العمومية والطرق العامة والرئيسية والفرعية والمحاور، وكذلك داخل الحدائق العامة لتكون مصدر لتحد من التلوث وتسد جزء من الفجوة الغذائية.

وأكد الشيخ جمال عبد الحميد إبراهيم، وكيل معهد أزهري وعضو صانعي السلام والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «التغير المناخي وأثره علي البيئة»، داخل معهد المنيا الثانوي الأزهري، تحت رعاية وكيل الوزارة لمنطقة المنيا الأزهرية الدكتور أحمد محمد طلب الشريف، وقيادات منطقة الأزهر، وحضرها أعضاء لجنة صانعي السلام، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومحسن خالد الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهر، وسيد عبد العزيز شيخ معهد المنيا الثانوي، والقس بولس نصيف ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور منصور عبد المجيد، عمر الزيني، إسماعيل محمد، أعضاء لجنة صانعي السلام، ومحمد أبو المكارم الأخصائي الاجتماعي بالمعهد.