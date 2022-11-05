واشنطن تنشر قاذفات أسرع من الصوت فوق كوريا الجنوبية
كتب:
عمرو حسني
10:11 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
قاذفات أسرع من الصوت
نشرت الولايات المتحدة الأمريكية قاذفة أسرع من الصوت فوق دولة كوريا الجنوبية في إطار تدريبات مشتركة بين البلدين في ظل صواريخ كوريا الشمالية تطلقها منذ عدة شهور بشكل أقلق جارتها سيول بحسب قناة «العربية» السعودية.
واشنطن ترد بقوة
وأصدرَت قبل يومين واشنطن تحذيرات لكوريا الشمالية بأنَّ أي أطلاق صواريخ باليستية نووية عليها سيكون بمثابة نهاية النظام الحاكم في كوريا الشمالية المدعوم من الصين.
تحذيرات شديدة اللهجة
بدورها، حرصت الرئاسة في كوريا الجنوبية على إصدار تحذيرات شديدة اللهجة لجارتها شمالية لعدم استمرار إطلاق الصواريخ باستمرار خاصة أن بيونج يانج أطلقت 10 صواريخ باليستية في مرة هي الأول منذ عام 2017 ووقع أحد الصواريخ فوق جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية.