واشنطن تنشر قاذفات أسرع من الصوت فوق كوريا الجنوبية

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية قاذفة أسرع من الصوت فوق دولة كوريا الجنوبية في إطار تدريبات مشتركة بين البلدين في ظل صواريخ كوريا الشمالية تطلقها منذ عدة شهور بشكل أقلق جارتها سيول بحسب قناة «العربية» السعودية.

واشنطن ترد بقوة

وأصدرَت قبل يومين واشنطن تحذيرات لكوريا الشمالية بأنَّ أي أطلاق صواريخ باليستية نووية عليها سيكون بمثابة نهاية النظام الحاكم في كوريا الشمالية المدعوم من الصين.

تحذيرات شديدة اللهجة

بدورها، حرصت الرئاسة في كوريا الجنوبية على إصدار تحذيرات شديدة اللهجة لجارتها شمالية لعدم استمرار إطلاق الصواريخ باستمرار خاصة أن بيونج يانج أطلقت 10 صواريخ باليستية في مرة هي الأول منذ عام 2017 ووقع أحد الصواريخ فوق جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية.