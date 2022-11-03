خبير بالشأن الأمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة بأوكرانيا رفعت التضخم في واشنطن

قال مصطفى الشيخ، الخبير في الشأن الأمريكي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال ساعدت في رفع الأسعار في السوق الأمريكي، وهذا ما يزيد من التضخم في أمريكا، وهو أمر ليس في صالح الديمقراطيين قبل انتخابات الكونجرس المقبلة.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة عبر «سكايب» بالفقرة الحوارية ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحزب الجمهوري يركز على الجرائم التي تحدث في أمريكا في الفترة الأخيرة وفي نيويورك بشكل خاص؛ من أجل استغلال ذلك في انتخابات الكونجرس المقبلة، موضحا أن الأمريكييون العرب ليسوا نشيطين ومؤثرين في الانتخابات الأمريكية سوى في ولاية ميتشجن.

وتابع الخبير في الشأن الأمريكي، أن آراء الأمريكين العرب في انتخابات الكونجرس الأمريكي لا تختلف كثيرًا عن باقي المواطنين، إلا أن هناك تخوفا شديدا من فوز الجمهوريين، حيث إنهم متشددين بشكل كبير فيما يتعلق بالهجرة، وفي حالة فوزهم ستكون قراراتهم ليست في صالح أي مهاجر أو أي عربي، وهو ما يزيد من التفرقة بين الجاليات العربية والحزب الجمهوري.

وتابع بأن الحزب الجمهوري لديه سياسة متميزة في انتخابات الكونجرس من ناحية الدفاع عن أمريكا، ومن ناحية مكافحة الجريمة، وهذا أمر مهم لأي مواطن أمريكي، وهو ما يمكن أن يجذب الكثير من الأمريكيين لهم.