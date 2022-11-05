الفائز الأول في مبادرة المشروعات الخضراء: نسعى لتوسع «لايف بوكس» بأفريقيا

قال راجي رمضان، الحاصل على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، عن «لايف بوكس» وهو عبارة عن وحدة تعمل بالطاقة الشمسية متكاملة ومتنقلة سهلة وسريعة التركيب والتشغيل، وتنتج الكهرباء للاستخدامات الزراعية كالري، وإنارة البيوت والاستراحات، علاوة على تحلية المياه لخدمة القطاع الزراعي بالكامل من ناحية الشرب والزراعة وتربية الدواجن والمواشي.

فريق «لايف بوكس»

وتابع «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن فريقه يتكون من 10 أفراد خريجين من كليات مختلفة، منهم مهندسين كهرباء وميكانيكا إلى جانب أخصائيين في التسويق، متابعًا أن لديهم شغفا بموضوعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وخدمة المجتمع خاصة القطاع الزراعي.

فكرة مشروع فريق «لايف بوكس»

وأضاف، أنه بدأ العمل على فكرته من نوفمبر 2020، ومن ثم البحث عن أفرد تشاركه وتساعده في التنفيذ حتى حصل على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أول أمس، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ مشروعه في 5 محافظات حتى الآن، لتخدم أراضي الاستصلاح سواء صغار المزارعين أو أرضي مزروعة بالفعل، وغيرهما لإنتاج الكهرباء التي تحتاجها تلك المزارع، متابعًا أن الشركة أنتجت 7 وحدات خلال سنتين، وتعمل على التوسع بإنشاء المشروعات النموذجية أو التجريبية في بعض دول أفريقيا العام المقبل.