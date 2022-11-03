طالبة المنصورة الفائزة بجائزة تصميم مبنى صديق للبيئة: السر في الطاقة المتجددة

قالت أشرقت عمر غنيم طالبة بالمستوى الخامس بقسم عمارة في كلية الفنون الجميلة وصاحبة المركز الأول بالمسابقة المعمارية للتغيرات المناخية التي نظمتها وزارة الثقافة، إنها قامت بعمل التصميم في الفصل الدراسي الأول للمستوى الخامس.

مبنى يتكون من 3 أدوار

وأضافت غنيم في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «المبنى عبارة عن مجمع يتكون من 3 أدوار، مول تجاري ودور إداري للشركات ودور سكني فندقي، واستخدمت المواد التي يمكنني فيها استغلال الطاقة المتجددة في الطبيعة، مثل الخلايا الشمسية حتى أستخدم الطاقة الشمسية في الإضاءة، بالإضافة إلى حسّاسات في كل مبنى تستخدم في الإضاءة، كما استخدمت نباتات في كل أنحاء المبنى».

وتابعت: «صممت نظاما للهواء بحيث يقوم بعمل دوامات حتى تغنينا عن استخدام التكييف، ووفرت الإضاءة في كل الأماكن وقمت بعمل فتحات من الأعلى، كما قمت بعمل بإعادة تدوير بعض المواد لاستخدامها في الحريق حتى أسقي بها النباتات في كل الأدوار».

مواجهة التغيرات المناخية بمشروعات الطلاب

قال الدكتور إبراهيم جمال مدرس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة والمشرف على التصميم إن أشرقت من أكفأ الطلاب في الكلية: «لدينا توجه بخصوص الطلاب وهو العمل على تنفيذ مشروعات تساعد على مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة والعالم، وبالطبع فإن أهمها هو التغيرات المناخية، ونوجه الطلاب إلى أهمية أن تكون المشروعات المعمارية قابلة للاستخدام والتحدي الجديد الخاص بالمناخ، من خلال استخدامات جديدة للطاقة مثل الخلايا الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة، كما نحاول تقليل استهلاك الطاقة الأساسية مثل استخدام التهوية الطبيعية بشكل أكبر».