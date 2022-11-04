محافظة شمال سيناء تحصد المركز الثالث بمبادرة «المشروعات الخضراء»

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فوز مشروع «تكسير الزيوت باستخدام عصارة نبات الرطريط»، المقدم من الجمعية الأهلية لحماية البيئة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية عن فئة المشروعات المتوسطة، والفوز بجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع الفائز هو: استخراج المواد البيولوجية لمكافحة تلوث مياه البحار والممرات المائية الدولية بديلا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة من أعشاب برية تنمو في مزارع ووديان شمال سيناء، وهو مقدم من إيمان عبدالله علي الحجاوي، وفكرة المشروع تقوم على استخراج مادة فعالة تشتت الزيوت وتقاوم التلوث البحري بالزيوت من عصير نبات عشبي بري منتشر في مزارع شمال سيناء وضار بالمزروعات، إذ يتم بطريقة معينة وبإضافات بعض الأعشاب الأخرى استخلاص مادة ذات تأثير كبير على تشتيت وتفكيك الزيوت الملوثة للمياه البحرية والبحيرات والممرات المائية الدولية.

وأضاف المحافظ، أن الدكتور مصطفى مدبولي كرم المشروع السفير لمحافظة شمال سيناء، وهو باسم «زراعة أشجار الزيتون بمحافظة شمال سيناء» والمقدم من ممثل المحافظة ومسئول اتصال المبادرة ريم علي أحمد يعقوب عن فئة المشروعات كبيرة الحجم، إذ جرى تكريمه ضمن مشروعات المحافظات المتأهلة على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن المقرر عرضها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

مشروع عصارة الزيتون بشمال سيناء

وأشار المحافظ إلى مشاركة أصحاب المشروعات المقدمة من المحافظة والفائزة خلال مرحلة الفرز والتقييم، إذ جرى عرضها، وهي: مشروع المزرعة التكنولوجية الحديثة المقدم من إسماعيل قنديل عن فئة المشروعات الصغيرة، مشروع استخدام عصارة الزيتون المقدم من محمد غازي عن المشروعات الناشئة، مشروع استخدام طريقة صديقة للبيئة للقضاء على القواقع الأرضية المقدم من الدكتورة سوسن أبو الحسن بجامعة العريش عن فئة المبادرات والمشاركات غير الهادفة للربح، وموتيفا سيناوي المقدم من الدكتورة أماني غريب عن فئة المشروعات التنموية للمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأكد المحافظ شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في تقديم المشروعات والتحضير لقمة المناخ COP 27.