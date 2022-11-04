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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير البيئة الهندي يترأس وفد بلاده في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

كتب:

محمد حسن عامر
10:12 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
وزير البيئة الهندي

وزير البيئة الهندي

أعلن وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي شيري بوبندر ياداف، ترأسه للوفد الهندي المشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ «COP 27» المقرر عقدها في شرم الشيخ، من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا لموقع «إيه إن آي». 

قمة شرم الشيخ فرصة للتوافق على جهود مكافحة التغيرات المناخية

ويمثل مؤتمر المناخ، أولوية كبيرة للعالم في الوقت الحالي في ظل ما أدت إليه التغيرات المناخية من أضرار على العالم، ولهذا فإن كل دول العالم ترى أن مؤتمر شرم الشيخ فرصة ربما تكون أخيرة بشأن التوافق على جهود مكافحة التغيرات المناخية.

وستشارك وفود دولية كبيرة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.

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