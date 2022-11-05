«تموين دمياط»: تحرير 59 مخالفة وضبط كميات من الأرز قبل تهريبها

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة المتابعة ومديريتي الصحة والطب البيطري في دمياط، حملة موسعة؛ لضبط الأسعار والتصدي للاحتكار ومراقبة المحال التجارية، استهدفت مدن فارسكور وعزبة البرج ورأس البر ومراكز كفر البطيخ والزرقا وكفر سعد.

تحرير 59 محضرًا خلال الحملة

ورصدت الحملة مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي وعدم تطبيق اشتراطات النظافة، وحررت 59 محضرًا، بحسب بيان صادر من المديرية صباح اليوم السبت.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التموينية الموسعة في أسواق المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشيرة إلى أنه في الساعات الأخيرة جرى ضبط كميات من الأرز في 3 مضارب بقرية سيف الدين قبل تهريبها خارج المنظومة.

كيلو الأرز بـ 15 جنيهًا في منافذ المحافظة

ووجهت رؤساء المدن والقرى ومديري المديريات الخدمية إلى متابعة الأسواق الاستهلاكية، فضلا عن مبادرات خفض أسعار السلع الاستهلاكية ومحاربة احتكارها والمضاربة في أسعارها.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، بيع كيلو الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا في عدد من منافذ المحافظة بعد ضخ أطنان منه.