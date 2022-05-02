وزير التموين: توافر جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد

المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال ... توجيهات مشددة من الاستاذ الدكتور على المصيلحى للقطاعات الرقابية والمديريات التموينية لمتابعه الأسواق وغرفة عمليات مركزية بالوزارة وبكل مديرية.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية تضم كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخت كميات كبيرة من كافة أنواع السلع.

صرف السلع التموينية المقررة

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأفاد التقرير الوارد أن المجمعات الاستهلاكية سوف تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية كذلك.

وأشار التقرير الوارد للوزير بوجود أكثر من 1100 صنف من تلك السلع يتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية مع تكثيف المعروض حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن التقرير الوارد من الشركة القابضة شمل أيضا إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب ًحسب القرارات المحددة لذلك.

وأوضح أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية لمتابعة توافر السلع وجودتها وإعلان الأسعار على كل سلعة مؤكد أنه شدد على إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية أيضاً خلال إجازة العيد من جانب منافذ الوزارة.