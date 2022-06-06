استقرار أسعار السلع المدعمة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

استقرت أسعار السلع المدعمة لشهر يونيه 2022 على مستوى منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية والتي تتيح شراء السلع للمواطنين سواء حاملي بطاقات التموين أو غير الحاملين لها كسلع حرة تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها لأكثر من 1300 مجمع على مستوى المحافظات.

ثبات أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة

وشهدت أسعار السلع الأساسية خاصة سلع «الزيت والأرز والسكر والمكرونة» استقرارا في قائمة أسعار شهر يونيو 2022 والمعلنة من وزارة التموين، مؤكدة على التزام بقالي التموين بالأسعار، خاصة مع إقرار هامش ربح ربع جنيه للبقال في كل سلعة مدرجة على قائمة السلع التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطن حرية اختيار السلع المدعمة المخصصة له عن فارق نقاط الخبز المتوافر على بطاقة التموين حال ترشيد الاستهلاك في الخبز البلدي المدعم.