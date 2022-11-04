أسعار الأرز بالمحافظات.. منافذ جديدة للتموين للبيع بأرخص من الأسواق

تختلف أسعار الأرز بالمحافظات في المنافذ والقوافل التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأسواق في مختلف المدن، ووفرت وزارة التموين قوافل لبيع الأرز والسلع للمواطنين في القرى والمناطق السكنية البعيدة عن المدن بأسعار تنافسية بمطروح.

أسعار الأرز بالمحافظات

وحول أسعار الأرز بالمحافظات، قال حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الاتفاق بين مديرية التموين بمطروح وتجار الجملة في المحافظة لبيع الأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو في العديد من المنافذ في مرسى مطروح والمدن المختلفة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا من خلال 10 منافذ بيع جديدة.

ونظمت وزارة التموين بالتعاون مع مديرية تموين دمياط قوافل لبيع الأرز في مراكز وقرى المحافظة حسب الصفحة الرسمية لمديرية التموين بدمياط، وتم طرح 30 طن أرز بسعر 12 جنيها للكيلو السايب.

أرخص أسعار الأرز بالمحافظات

كما خصصت مديريات التموين في الشرقية والغربية والدقهلية، سيارات تجوب العديد من المناطق السكنية والأحياء والقرى والعزب لبيع الأرز وتوفيره للمواطنين بسعر 12 جنيها بتوجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعيدًا عن الأرز المتوفر على بطاقة التموين الذي يباع بسعر 10.50 جنيها للكيلو.