حافلات صديقة للبيئة لنقل وفود قمة المناخ.. وداعا للبنزين وأهلا بالكهرباء

وصلت إلى مدينة شرم الشيخ 210 أتوبيسات صديقة للبيئة لخدمة الوفود المشاركة في فعاليات قمة المناخ التي تنطلق غدا الأحد، من بينها 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، و100 أتوبيس بالغاز الطبيعي، وذلك بعد الانتهاء من تصنيعها من خلال وزارة الإنتاج الحربي، وبالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية.

تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن كل الأتوبيسات جاهزة وتم تشغيلها في شرم الشيخ التي تستضيف قمة المناخ، وتم تركيب الهويات البصرية لها، وإصدار التراخيص اللازمة لها، وتوفير الأطقم الفنية، والزي اللائق للسائقين والمعاونين.

وذكر «آمنة»، أن الأتوبيسات صديقة البيئة تتضمن 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي، و70 أتوبيسا تعمل بالكهرباء تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، علاوة على 40 أتوبيسا تعمل بالكهرباء وتتبع هيئة النقل العام بالإسكندرية، ضمن أسطول النقل خلال فترة انعقاد المؤتمر.

أسطول النقل العام

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أسطول النقل العام يغطي شرم الشيخ، وهو على أعلى مستوى من أجل خدمة الزوار والرواد، حيث يوجد 250 سائقا وفنيا ومهندسا يعملون على أتوبيسات الهيئة الموجودة بالمدينة، مشددا على متابعة خطة التشغيل بانتظام.

وأكد رئيس الهيئة لـ«الوطن»، توفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ، وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر.

ومن ناحية أخرى، قامت هيئة النظافة بالقاهرة بمد مدينة شرم الشيخ بأحدث سيارات جمع القمامة، ومنها سيارات الكنس الآلي لتنظيف وتجميل الشوارع على أعلى مستوى، والحفاظ على المظهرين الجمالي والحضاري.