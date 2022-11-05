«مينا» طفل يشارك قمة المناخ بلوحة معبرة عن التلوث البيئي: غيوم سوداء

سماء صافية تبدل حالها إلى غيوم سوداء، ويد متشابكة تحمل الكرة الأرضية، التي تنصهر تدريجيًا، نتيجة التلوث البيئي، مشاهد بسيطة صورها الطفل مينا أشرف، بعد نقاشه مع والده، حول مؤتمر COP 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التغييرات المناخية، وطرح حلول للمواجهة.

مينا أشرف نصيف، يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدرس في الصف الخامس الابتدائي، لاحظت أسرته موهبته في الرسم منذ صغره، فقررت دعمه بحضور دورات تدريبية، بحسب والده لـ«الوطن»: «كان بيرسم من وهو Kg2، وأنا قررت أنمي موهبته بجانب الدراسة، ولحد النهاردة بياخد كورسات».

يناقش «مينا» والده عن قمة المناخ

قرأ «مينا» عن مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عقله الصغير لم يستوعب كل الأحداث، فقرر الذهاب لوالده ومناقشته في الأمر، وفقًا له: «ابني قرأ عن المؤتمر من على النت، وأنا اتكلمت معاه عن الأسباب اللي أدت لتغير المناخ».

لوحة «مينا» بعنوان المناخ

قرر «مينا» التعبير عن رأيه، في التلوث البيئي والتغيرات المناخية، عن طريق رسم لوحة بعنوان المناخ، بدأها بخطوط عريضة، ولم يمضي سوى أسبوع، حتى اتضحت معالمها جيدًا، إذ صور فيها يد الإنسان، وهي تضغط على الكرة الأرضية، عن طريق ارتكاب تصرفات خاطئة، أصبحت جريمة في حق الأجيال القادمة، من خلال حرق الوقود والفحم والنفط، وكل الأدخنة الناتجة من المصانع.

لوحة المناخ في مسابقة المبدع الصغير

قرر ابن محافظة سوهاج، تقديم لوحته في مسابقة المبدع الصغير، لهذا العام، ويحلم بأن تفوز بالمركز الأول، حتى يرى الجميع موهبته، التي استطاع من خلالها، التعبير عن التغير المناخي، بحسب «مينا»: «نفسي لما أكبر أبقى فنان كبير، ولوحاتي تبقى في أكبر المعارض».