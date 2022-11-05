خبيرة اقتصادية: مصر تستهدف زيادة تمويلاتها الأجنبية من قمة المناخ

يأتي انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ في ظل ظروف عالمية متضاربة، حيث أزمات الغذاء والطاقة، والتغيرات المناخية التي لم تشهدها الأرض من قبل، وحرصت مصر في استضافتها لهذا الحدث العالمي على مراعاة كافة النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض، مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال عقد جلسات مخصصة في المؤتمر، بهدف دمج المناخ في كافة القطاعات التي ترتبط بالحياة والاحتياجات العالمي.

مصر تستهدف جمع تمويلات من مؤتمر قمة المناخ

وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التمويل هو أساس التنفيذ لأي مشروع وتستهدف مصر من خلال مؤتمر المناخ COP27 جمع تمويلات دولية لتنفيذ المشروعات الخضراء والذكية في مصر وأفريقيا، التي سيتم عرضها في المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، الأمر الذي يجب معه أن يكون لدى الدول المشاركة خطة استثمارية موجهة للدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

وأضافت «رمسيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إطلاق مبادرة مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في جميع محافظات الجمهورية، دليل على أن الدولة تسعى لأن تكون المشروعات الخضراء منتشرة في قرى وريف مصر وليست في المدن فقط.

حلول مصرية لقضية تغير المناخ

وتابعت، أن المشروعات التي تشارك في المبادرة، تساهم في إيجاد حلول مصرية لقضية تغير المناخ، التي سيتم عرضها في مؤتمر المناخ COP27، للحصول على تمويلات تنفيذها، وهي مشروعات جاهزة من حيث الأهداف ومراحل العمل وآلية التنفيذ، لا ينقصها إلا التمويل، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية من المؤتمر، ومن خلال الممولين والمستثمرين على مستوى العالم، دون أن تتحمل مصر تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما يأتي كنتاج للعلاقات المصرية مع المؤسسات الدولية والتي تعتبر بمثابة دبلوماسية اقتصادية.