رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلي من أجل سلام مصر ونجاح مؤتمر المناخ

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفاليَّة مرور 150 عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وقال «زكي» في كلمته بالاحتفالية: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجود ومشاركة أهلنا المسلمين في احتفال اليوم، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب أسيوط العظيم، من أسيوط نعطي رسالة للعالم كله، ونصلي من أجل سلام مصر، ونجاح مؤتمر المناخ ونشكر الله لأجل بلادنا».

حضر الاحتفالية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وسيادة اللواء أركان حرب هشام عبد الغفار رئيس أركان المنطقة الجنوبية، والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والأنبا يؤانس مطران أسيوط للكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وفضيلة الشيخ عاصم القبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة، والقس صادق مسعد رئيس مجمع أسيوط، بجانب حضور ومشاركة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

رئيس الإنجيلية: نصلي من أجل نجاح مؤتمر المناخ

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «الإنسان يحتاج إلى تغيير، وتجديد الذهن يتطلب فكرًا جديدًا واختبارًا جديدًا للحضور الإلهي. الله ينظر إلينا أعمق بكثير من نظرتنا لأنفسنا، يحبنا ويستوعبنا».

محافظ أسيوط: مصر بلد الأنبياء والرسالات

ومن جانبه عبر اللواء عصام عن اعتزازه بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري فهو نموذج فريد في الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها داعياً الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية مؤكداً أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري لافتًا إلى أن مصر ستظل دائما مثالا للتعايش بالمحبة والسلام والأخوة بين كل من يسكن أرضها إلى يوم الدين داعيا الله أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالخير الوفير دائما لإستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة شأن الوطن العظيم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.